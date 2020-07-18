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فن

انتهاء تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة

السبت 18/يوليه/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
أعلن المخرج عمرو سلامة انتهاء تصوير حلقات مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة". 

المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة". 

يتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.

ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.
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