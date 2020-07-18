لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

قال سفير اليونان لدى القاهرة، نيكوس جاريليديس، إن أثينا ومصر على وشك التوقيع على اتفاق بشأن الحدود البحرية، وفقا لما نقلته صحيفة "اكثميريني"، اليونانية.





وقال "جليليديس"، "نحن قريبون من الاتفاق للغاية"، حسب الصحيفة اليونانية التي نقلت تصريحاته من مقابلة له أجريت مع صحيفة مصرية محلية.





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وأضاف السفير اليوناني في القاهرة، أن اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين اليونان ومصر لن تعجب تركيا التي وقعت في العام الماضي على صفقة ترسيم بحرية مثيرة للجدل مع الحكومة الوفاق الليبية.





وتابع "جاريليديس"، أن الأمر متروك لتركيا للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها.





واستطرد السفير اليوناني للصحيفة، "إذا تركت تركيا "أفكارها العثمانية"، يمكن لليونان دعم مشاركتها في خطط التعاون الاقتصادي".



