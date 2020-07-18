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أخبار العالم

بداية من غد و10 آلاف ريال غرامة للمخالفين.. منع دخول الحجاج للمشاعر المقدسة دون تصريح

السبت 18/يوليه/2020 - 12:24 م
موسم الحج 1441
موسم الحج 1441
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مـيـس رضـا

تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة اعتبارًا من غدٍ الأحد، فى تنفيذ قرار منع دخول المواطنين والمقيمين إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، وذلك حتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.

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وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأحد الماضي، صدور قرار بمعاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح؛ بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، تضاعف حال تكرار المخالفة.


وأبانت أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في منع المخالفة وضبط محاولات الدخول للمشاعر المقدسة في جميع الطرق والممرات المؤدية إليها، ولن يتوانوا في تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.


وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، وأكدوا في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كل  المخالفين.

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