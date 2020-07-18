النائب العام الفرنسي يفتح تحقيقا في حريق مفتعل بكاتدرائية نانت

أمر النائب العام الفرنسي اليوم السبت بإجراء تحقيق في حريق مفتعل بكاتدرائية نانت.



ونشرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية نبأ عاجلا عن اندلاع حريق في كاتدرائية "نانت" الواقعة غرب فرنسا.



يذكر أن فرنسا أعلنت أنها تواصل مراقبة ومتابعة فرض حظر السلاح على ليبيا.



ودعت فرنسا دعت الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف الخرق المتكرر لحظر الأسلحة على ليبيا.

