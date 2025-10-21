"100 عام على قداسة القديسة تريزا".. الرهبنة الكرملية بمصر تنظم حفل ترانيم بشبرا

في إطار الاحتفال باليوبيل المئوي الأول على إعلان قداسة القديسة تريزا الطفل يسوع (1925 - 2025)، نظمت الرهبنة الكرملية بمصر، حفل ترانيم، وذلك بكنيستها، بشبرا.

كذلك، تم الاحتفال باليوبيل الفضي على تكوين الجيل الحالي للكورال بالكنيسة، حيث شارك في الاحتفال الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب كيرلس مقار الكرملي، والأب زكريا حربي الكرملي.

تضمن الحفل عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال "الوردة الصغيرة"، كما تم عرض فيلمين وثائقين الأول عن "حياة القديسة تريزا الطفل يسوع"، والثاني حول "تاريخ الكورال منذ تأسيسه وحتى الآن".

واختتم الاحتفال بتكريم القادة القدامى للكورال، وتوزيع الشهادات التذكارية عليهم.