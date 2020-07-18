محكمة الغردقة تتلقى طلبات ١٠ مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

استقبل مسئولو محكمة الغردقة الابتدائية اليوم، السبت، طلبات المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات، حيث تلقت لجنة تلقى أوراق المرشحين لمجلس الشيوخ اليوم أوراق المرشح العاشر وهو الصحفي محمد السيد سليمان، المرشح بالمقعد الفردي للبحر الأحمر، ليرتفع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ إلى ١٠ مرشحين للفوز بالمقعد الفردي، بينما يتنافس في القائمة المرشح عبد الرحيم كمال، عن القائمة الوطنية لحزب "مستقبل وطن".





كانت اللجنة قبلت أوراق ١٠ مرشحين حتى الآن وهم كل من: المرشح محمد بشير عمر ومحمد سعيد الدابي، والمرشح عبد الله حسن، والمرشح محمد عطا، والمرشح أحمد عبد المبدي المرشح عثمان أبو العباس ومحي العبادي وشاذلي عبد اللطيف ودكتور أحمد عبد الشافي والصحفي محمد السيد سليمان.

وطبقت لجنة تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ، والتى مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات المكونة من 3 مستشارين باستقبال الطلبات وتسليم المتقدم ايصال استسلام الأوراق.

يذكر أن 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبى أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى اليوم وهو اليوم الأخير الذى من المقرر غلقه فى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تتابع جميع التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة فى المحافظات المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية.