حركة تنقلات الداخلية 2020.. 9 مدراء أمن أبرزهم الدقهلية والفيوم وجنوب سيناء

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لعام 2020.





وجاء ذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.





وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.





وتضمنت الحركة تعيين:

- اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم

- اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية

- اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية

- اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية

- اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية

- اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد

- اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية

- اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء

- اللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر