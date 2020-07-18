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سيارات

رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بنتلي عن التفاصيل الكاملة للسيارة بنتلي بنتايجا 2021 بتحديثات منتصف العمر، ذات 4 أبواب من سيارة الـ SUV الفاخرة، حيث ستكون هذه النسخة هي الأكثر فخامة بين فئات بنتايجا 2021.

كما حصل التصميم الداخلي لـ بنتلي بنتايجا 2021 بجميع فئاتها على تغيرات جديد كليًا للمقاعد ، أما نسخة الـ 4 مقاعد فتتميز عن الفئات الأخرى بخاصية التهوية للمقعد الخلفي وستة برامج تدليك مختلفة ومسند رأس أكثر راحة، كما تم تحسين مساحة الأقدام الخلفية بمقدار 100 ملم .

بالإضافة إلى بإمكان العملاء طلب ثلاجة صغيرة للمشروبات تتوفر بصورة اختيارية من قسم مولينار الفاخر، كما يحتوي الكونسول الوسطي الخلفي على وحدة تخزين إضافية وحاملات أكواب و مدخلين USB لشحن الجوال .

كما سيتمكن ركاب المقاعد الخلفية من التحكم بوظائف المقاعد من خلال شاشة لوحية للتحكم عن بعد مقاس 5 بوصات تعمل باللمس، هذه الشاشة ستكون قادرة على تحريك المقاعد والتحكم بمزايا التدفئة والتدليك .

وتتميز جميع فئات بنتايجا بنظام ترفيهي جديد مع شاشة تعمل باللمس مقاس 10.9 بوصات وتدعم تطبيقات Android Auto و Apple CarPlay اللاسلكي.

رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور
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