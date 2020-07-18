مركز الأزهر للفتوى ينعى شقيق الشيخ أسامة هاشم الحديدي

نعى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، وفاة شقيق الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمي الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر: رؤساء الأقسام والمشروفون والأعضاء وأعضاء هيئة التدريس والموظفين يشاطرون الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحزان لوفاة المغفور له شقيقه.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يغسله بالماء والثلج والبرد ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا اليه .راجعون.