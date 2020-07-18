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أخبار العالم

النيابة السعودية تستدعي أهل طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة

السبت 18/يوليه/2020 - 05:07 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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محمود نوفل
استدعت النيابة العامة السعودية، ذوي طفلة تم تداول مقاطع فديو لها خلال الايام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة وفق ماذكرته صحيفة سبق السعودية، أن النيابة وجهت الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

جدير بالذكر أنَّ النيابة العامة كانت حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقًا للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

وشددت النيابة العامة السعودية في بيان سابق لها، أن مثل هذه الأفعال تعد من حالات الإيذاء للطفل ، مؤكدة انها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعًا ونظامًا، وضمان حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.
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