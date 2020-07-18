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محافظات

غدًا.. مطار مرسى علم يستقبل 180 سائحًا من صربيا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:53 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله

 

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح غد الأحد، أول رحلة طيران خارجية على خطوط "إير كايرو" قادمة من مطار بلجراد، وعلى متنها 180 سائحًا قادمين من صربيا، تزامنًا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.

 

واستقبلت فنادق مرسي علم أولى الرحلات السياحية الخارجية قبل يومين، وكانت قادمة من سويسرا، وتقل عددًا من السائحين الأجانب، حيث خضعوا للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

 

وكان قد استقبل مطار مرسي علم الدولي،الخميس،الماضى  أول رحلة طيران خارجية قادمة من أحد المطارات السويسرية، حيث تم اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة التي أقرتها وزارة الطيران والسياحة في المطارات المصرية المختلفة .

 

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واستقبل سياح أول رحلة طيران خارجية بمطار مرسي علم الدولى، اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حيث قامت إدارة مطار مرسى علم الدولي في استقبال السياح بالورود والهدايا التذكارية .

 

كما استقبل مطار مرسي علم الدولي وصول اول رحلة طيران المطار بالبروتوكول الدولي وهو رش الطائرة بمدافع المياه ترحيبا بوصولها بعد انقطاع دام لقرابة 4 شهور، وذلك مع التشديد علي اتباع الاجراءات الاحترازية المختلفة .

 

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