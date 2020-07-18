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رياضة

جلسة فايلر مع اللاعبين.. كواليس مران الأهلي بالتتش

السبت 18/يوليه/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية، التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة. ويستعد الفريق لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية قوية للاعبين، وأقام فايلر تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث حرص على توجيهم خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي ٢٣ و٢٨ يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.
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