دبلوماسي: فرص التوصل لاتفاق أثناء قمة الاتحاد الأوروبي ضعيفة جدا

أكد دبلوماسي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا أثناء قمة الاتحاد الأوروبي يوم السبت ”ضعيفة جدا“،بعد محادثات على مدى يومين كاملين دون تحقيق انفراجة.
وأضاف ”فرصة التوصل إلى اتفاق هذه الليلة ضعيفة جدا جدا“.
رئيس وزراء بولندا: لا توافق في محادثات الاتحاد الأوروبي على صندوق الإنعاش الاقتصادي
وأشار إلى أن معسكر الدول الثرية في شمال الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل إجراء المزيد من التخفيض لقيمة صندوق التعافي المزمع إنشاؤه فضلا عن تقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي الأساسية بصورة أكبر، إضافة إلى مطالب أخرى.
وكانت بولندا قد اعلنت اليوم، إنه لم يتم التوصل لتوافق بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق مقترح للإنعاش الاقتصادي يبلغ حجمه 750 مليار يورو لانتشال اقتصادات الاتحاد من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.
وذكرت إن الدول الشمالية اختلفت مع نظيراتها الجنوبية على قواعد صرف مساعدات التعافي،ومع الشرق على حجم الميزانية الأساسية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.