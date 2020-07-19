دبلوماسي: فرص التوصل لاتفاق أثناء قمة الاتحاد الأوروبي ضعيفة جدا









وكانت بولندا قد اعلنت اليوم، إنه لم يتم التوصل لتوافق بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق مقترح للإنعاش الاقتصادي يبلغ حجمه 750 مليار يورو لانتشال اقتصادات الاتحاد من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.



