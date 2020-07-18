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تعليم

عميد حقوق عين شمس يوضح موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:05 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سوف تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا بعد عيد الاضحي المبارك وسط اجرءات احترازية مشددة .

وأضاف عميد حقوق عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه سوف يتم الاعلان عن الجداول بالتفاصيل خلال الاسبوع المقبل. 

الجدير بالذكر صرح الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس بأن عقد امتحانات لطلاب الفرق النهائية ستبدأ من يوم 11 يوليو المقبل.

وأضاف أن الامتحانات تأتي علي النحو التالي:

1_الفرقة الرابعة فرنسي يوم 11/7/2020 وعلي ان تكون المادة القانون البحري والجوي 
2_الفرقة الرابعة أنتساب يوم 12/7/2020 وعلي ان تكون المادة القانون التجاري 
3_الفرقة الرابعة انتظام يوم 13/72020 وعلي ان تكون المادة القانون التجاري 
4_الفرقة الرابعة شعبة انجليزي 14/7/2020 وعلي ان تكون المادة administrative contract
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