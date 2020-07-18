آرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد بعد إقصاء مان سيتي بهدفي أوباميانج.. فيديو

تأهل فريق أرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور نصف المسابقة المحلية.

وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 19، من كرة عرضية رائعة من نيكولاس بيبي من جهة اليمين قابلها أوباميانج بتسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

ونجح الجانرز بتسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة 71، بعد تمريرة من كيران تيرني خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي إلى أوباميانج المنطلق خلف دفاعات مانشستر سيتي جهة اليسار فصوب كرة رائعة بباطن القدم اليمينى من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

ويتأهل أرسنال لمواجهة الفائز في لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مباراة النهائي على استاد ويمبلي.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، وواكر، جارسيا، لابورت، ميندي، جوندوجان، دافيد سيلفا، دي بروين، محرز، جيسوس، ستيرلينج.





وتكون تشكيل آرسنال من: مارتينيز، موستافي، دافيد لويز، تيرني، بيليرين، كيبايوس، تشاكا، ميتلاند نيلز، بيبي، لاكازيت، أوباميانج.