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رئيس الوطنية للانتخابات: استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد.. والهيئة لا تجامل أحدًا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:14 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد، فالهيئة لاتجامل أحدًا، مضيفا، "ليس هناك مايمنع من إعلان اللجان العامة عن حصر الأعداد، وليس إعلان النتيجة".


وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،  أنه عقب إعلان النتيجة يكون فوز مرشح بعينه، والأخير بعدها يتجه إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الاجراءات، وأي طعن يكون أمام محكمة النقض المصرية.


وذكر، أن قرار النقض يكون ملزما فيما بعد، ونحن ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء، وأن قرارات الهيئة العادية، الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.


وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد مجلس الشورى، وأن يكون نصيب المرأة فى القائمة المكونة من 15 فردا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردا 7 مقاعد.

وشدد  على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر فى الأخبار التى تخص الهيئة، وأن اللجنة هى المسئولة عن إعلان النتيجة بالكامل.


وفى رسالته للناخبين قال:"أنزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاضى على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين".
وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.
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