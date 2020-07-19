AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

معنى الأصل.. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الأصل 

جاء في حيثيات الحكم أنه إنَّ قواعدَ القانونِ الدوليِّ العامِ المستمدةَ من العُرفِ الدوليِّ قد استقرتْ على عدمِ خضوعِ الدولِ الأجنبيِّةِ كأشخاصٍ قانونيِّةٍ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ في المنازعاتِ المتعلقةِ بنشاطها كشخصٍ دوليٍّ ذي سيادةٍ وفيما يصدرُ عنها من تصرفاتٍ بوصفها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ .

فلا تخضعُ للقضاءِ الوطنيِّ إلَّا بقبولها التنازلَ عن هذه الحصانةِ القضائيةِ صراحةً أو ضمنًا باتخاذِ موقفٍ لا تدعُ ظروفُ الحالِ شكًّا في دلالته على التنازلِ عن هذه الحصانةِ وقبولِ الخضوعِ الاختياريِّ للقضاءِ المصريِّ .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق التنازل عن الشكوى.. النقض توضح هذه الحالة

الأصل في الإجراءات الصحة.. النقض توضح هذه الحالة

أملاك الدولة أموال عامة .. النقض توضح هذه الحالة

خضوع العمل القانونى للأحزاب.. النقض توضح هذه الحالة

إجراءات التحقيق.. النقض توضح هذه الحالة

مسئولية مدير المدرسة.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

اخبار الأهلي | نجم بيراميدز يتمرد لينتقل إلى القلعة الحمراء.. العامري فاروق يكذب مرتضى منصور

وزيرة الصحة: حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح إكسفورد لـ فيروس كورونا

العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور