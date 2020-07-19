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رياضة

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:28 ص
عماد متعب
عماد متعب
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حياة عبد العزيز
شارك اللاعب عماد متعب جمهوره، بمجموعة صور  جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وظهر عماد متعب في أحدث جلسة تصوير بمجموعة من الملابس على أحدث صيحات الموضة، بين الطبيعة الخضراء، وعلق الجمهور الخضرة والوجه الحسن.


وتألق عماد متعب بمجموعة ملابس كاجوال، فظهر اولا مرتديا تي شيرت باللون الكحلي الزاهي، مع الشورت باللون الأصفر، وحذاء رياضي أبيض.


كما تألق في الآخر مرتديا قميص مشجر باللون الكحلي بطريقة تخطف الأنظار.


أما في الظهور الثالث فظهر عماد متعب مرتديا قميصا بألوان البني والبيج، مع الشورت البيج.

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وإليكم الصور ..
عماد متعب عماد متعب
عماد متعب عماد متعب
عماد متعب عماد متعب
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