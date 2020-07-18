عماد متعب يتألق فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشر عماد متعب لاعب النادى الأهلى، صورا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عماد متعب نجم النادى الأهلى بملابس كاجوال نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، على إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري، يوم 10 أغسطس المقبل.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.









