موعد مباراة منتخب العراق ضد النرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب العراق مشواره في بطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقي مع منتخب النرويج، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعود منتخب العراق إلى المشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 40 عامًا، حيث كان ظهوره الأخير في نسخة 1986، بينما يسجل منتخب النرويج عودته إلى المونديال بعد غياب طويل منذ نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا.

موعد مباراة منتخب العراق ضد النرويج

وتقام مباراة العراق والنرويج في تمام الساعة الواحدة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب جيليت، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوارهما بالبطولة.

وتنقل مباراة العراق والنرويج عبر قناة beIN Sports MENA Max 2 الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في مصر والشرق الأوسط.

العراق يعتمد على أيمن حسين.. والنرويج تراهن على هالاند

يعتمد منتخب العراق بشكل كبير على خبرة مهاجمه المخضرم أيمن حسين، الذي يعد أحد أهم عناصر القوة في الخط الهجومي لأسود الرافدين، بفضل قوته البدنية وقدرته على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص.

في المقابل، يدخل منتخب النرويج المباراة معتمدًا على نجمه الأول إيرلينج هالاند، أحد أبرز المهاجمين في العالم، لقيادة الهجوم خلال البطولة، بجانب إمكانية مشاركة ألكسندر سورلوث ضمن الخط الأمامي، في ظل اعتماد المنتخب النرويجي على القوة البدنية والضغط العالي.

ويطمح المنتخبان العراقي والنرويجي إلى تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، خاصة أن الفوز في المباراة الأولى يمنح صاحبه دفعة قوية نحو المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.