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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نطحة وعضة.. لقطات غريبة صنعت تاريخ كأس العالم| حسام حسن ليس الأول في مونديال 2026

لقطة حسام حسن
لقطة حسام حسن
أمينة الدسوقي

لم تكن مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم 2026 مجرد مواجهة كروية انتهت بالتعادل الإيجابي، بل شهدت واحدة من أكثر اللقطات تداولا بين الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما ظهر المدير الفني للمنتخب  حسام حسن، وهو يمسك بالحكم الرابع محاولًا شرح واقعة حدثت داخل الملعب تتعلق بتدخل أحد لاعبي منتخب بلجيكا الملقب بـ"الشياطين الحمر" ضد أحمد سيد "زيزو".

مشهد عفوي يشعل مواقع التواصل

وخلال لحظات التوتر التي صاحبت المباراة، اندفع حسام حسن نحو المنطقة الفنية، وقام بصورة عفوية بتمثيل الحركة التي تعرض لها زيزو، محاولًا إقناع الحكم الرابع بوجود مخالفة تستحق التدخل.

ورغم أن المشهد لم يستمر سوى ثواني معدودة، فإنه تحول سريعا إلى مادة دسمة للبرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أشادت بعفوية مدرب مصر وحماسه المعتاد في الدفاع عن لاعبيه.

حسام حسن شخصية لا تعرف الهدوء

منذ بداية مسيرته التدريبية، ارتبط اسم حسام حسن بالحماس والانفعال الإيجابي على الخطوط، وهو ما ظهر مجددا في مونديال 2026 فتللقطة التي وثقتها عدسات الكاميرات أعادت للأذهان شخصية المدرب الذي يعيش كل تفاصيل المباراة وكأنه ما زال لاعبا داخل المستطيل الأخضر.

ورأى كثير من المتابعين أن تصرفه جاء انعكاسًا لرغبته في حماية لاعبيه وإيصال وجهة نظره للحكام، خصوصًا في مباراة شهدت ندية كبيرة أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.

لقطات غريبة صنعت تاريخ كأس العالم

ولم تكن لقطة حسام حسن الأولى من نوعها في تاريخ المونديال، إذ شهدت النسخ السابقة العديد من المواقف الطريفة والغريبة التي بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير.

في مونديال 1990 بإيطاليا، اشتهر الحارس الكولومبي رينيه هيجيتا بحركة "ركلة العقرب" الاستعراضية التي أصبحت واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم.

أما في كأس العالم 2006 بألمانيا، فقد خطف النجم الفرنسي زين الدين زيدان العناوين بعدما وجه نطحة شهيرة للإيطالي ماركو ماتيراتزي في المباراة النهائية، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

وفي نسخة 2014 بالبرازيل، تحولت لقطة عض المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني إلى حدث عالمي، أدى إلى عقوبات صارمة ضد اللاعب.

كما شهد مونديال 2018 في روسيا واقعة طريفة عندما اقتحمت مجموعة "بوسي رايوت" أرض الملعب خلال نهائي فرنسا وكرواتيا، ما تسبب في توقف المباراة لدقائق.

كرة القدم مسرح للمفاجآت

تؤكد هذه المواقف أن كأس العالم لا يُصنع فقط بالأهداف والانتصارات، بل أيضا باللحظات الإنسانية والعفوية التي تمنح البطولة طابعها الخاص.

وبينما يواصل منتخب مصر رحلته في مونديال 2026، ستبقى لقطة حسام حسن مع الحكم الرابع واحدة من أبرز المشاهد التي أضفت على البطولة جانبا من الإثارة والطرافة، وأثبتت مجددا أن كرة القدم تظل اللعبة الأكثر قدرة على صناعة القصص التي لا تُنسى.

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