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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: غلق المساحات على دوكو انتصار تكتيكي لحسام حسن

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
يارا أمين

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة رائعة، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا الأفضل في اللقاء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات عبر برنامج "مودرن في المونديال" على قناة "modern mti": "منتخب مصر كان الأفضل من حيث الفرص أمام بلجيكا، وكنا منظمين جدا في اللقاء ولعبنا بشخصية كبيرة".

وأضاف: "غلق المساحات على دوكو نجح منتخب مصر في المباراة، وأرى أن مسألة غلق المساحات تحديدا على دوكو انتصار تكتيكي لحسام حسن".

واختتم: "مصطفى شوبير حارس مرمى جيد وقدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا وتألق بقوة".

طارق يحيى الزمالك منتخب مصر برنامج مودرن في المونديال حسام حسن مصطفى شوبير

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