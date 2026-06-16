شريف إكرامي يشيد بحسام حسن: نجم المباراة الأول في رأيي

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ،بالأداء البطولي والروح القتالية لمنتخب مصر أمام بلجيكا، مع التركيز على الدور المحوري للمدير الفني حسام حسن في الإعداد النفسي والتكتيكي.



قال شريف اكرامي عبر حسابه علي التواصل الاجتماعي اكس : نجم المباراة الأول في رأيي هو حسام حسن.. التحضير النفسي والذهني قدام منتخب بحجم بلجيكا كان واضح على شخصية اللاعيبة من أول دقيقة.

وأضاف شريف إكرامي: "ندية في الملعب،و توازن دفاعي وهجومي.. فريق عارف هو بيلعب إزاي وعايز إيه من الماتش..".

وتابع "التعادل مع منتخب من المرشحين للبطولة يحسب طبعاً للاعيبه لكنه يُحسب أولًا للجهاز الفني اللي جهّز الفريق للمباراة بالشكل ده..".

وختم :"النتيجة النهارده مهمة.. لكن الأهم إن الأداء والشخصية ديه تستمر مش مجرد استثناء في مباراة كبير.. فخور ومبسوط بمنتخب بلدي".



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.