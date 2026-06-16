أحمد عبد الحليم: مصر كانت تستحق الفوز على بلجيكا.. وحسام حسن نجح تكتيكياً

أكد أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق أن تعادل منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026 يُعد نتيجة جيدة للغاية، مشيراً إلى أن المنتخب المصري كان الأقرب لتحقيق الفوز خلال المباراة.

وأوضح عبد الحليم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في الحد من خطورة مفاتيح لعب المنتخب البلجيكي، وعلى رأسهم جيريمي دوكو، وهو ما انعكس على الأداء المتوازن الذي قدمه المنتخب طوال اللقاء.

وأضاف أن منتخب مصر حقق نتيجة إيجابية أمام أقوى منتخبات المجموعة، مؤكداً أن اختيارات حسام حسن للتشكيل الأساسي كانت صحيحة بنسبة 100%، بعدما فرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات المباراة ونجحوا في تنفيذ الخطة الفنية بالشكل المطلوب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.