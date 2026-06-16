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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

منح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو مجلس فيفا ، الدرع الخاصة ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦ وتذكرة المشاركة في البطولة في إطار البروتوكول المتبع لكل المنتخبات المشاركة في المونديال.

وبدوره، حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على إهداء جياني إنفانتينو وباسكال فان دام رئيسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ، تمثالاً تذكارياً لتوت عنخ آمون وقميص منتخب مصر ، علي هامش مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة بكأس العالم.

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة اتحاد الكرة بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم ٢٠٢٦ المونديال

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