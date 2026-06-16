أفريقيا تضرب بقوة في كأس العالم 2026.. الكبار يتعثرون أمام طموح القارة السمراء

بدأت المنتخبات الأفريقية مشوارها في كأس العالم 2026 برسالة قوية إلى كبار اللعبة، بعدما نجحت في تحقيق نتائج لافتة أمام منتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب.

نتائج أفريقية مميزة في الجولة الأولى

المغرب 1-1 البرازيل

كوت ديفوار 1-0 الإكوادور

الرأس الأخضر 0-0 إسبانيا

مصر 1-1 بلجيكا

لا للمشاركة فقط.. نعم للمنافسة

أثبتت المنتخبات الأفريقية منذ الجولة الأولى أنها جاءت إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من أجل المنافسة الحقيقية، وليس مجرد الظهور المشرف، بعدما حصدت نتائج إيجابية أمام مدارس كروية عريقة.

رسالة مبكرة إلى الكبار

تعادل المغرب مع البرازيل، وانتزعت مصر نقطة ثمينة من بلجيكا، بينما فرض الرأس الأخضر التعادل على إسبانيا، وحققت كوت ديفوار فوزًا مهمًا على الإكوادور، لتؤكد القارة السمراء أن لديها ما تقدمه في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال.