ثنائي عربي يحصدان جائزة الأفضل في مباريات كأس العالم 2026

حصل ثنائي عربي على جائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم 2026 خلال المواجهات الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

ونجح محمود أبو ندي حارس مرمى منتخب قطر في قيادة فريقه لتعادل مع منتخب سويسرا بنتيجة هدف لكل منهما.

واستطاع أبو ندى التصدى لأكثر من كرة للاعبي منتخب سويسرا ليتوج في النهاية بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

واقتنص منتخب قطر نقطة ثمينة من منتخب سويسرا في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب سويسرا التهديف في الدقيقة 17 من تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق إمبولو على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب قطر هدف التعادل في 94 عن طريق بوعلام خوخي.

وفي مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا حصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدف مميز في شباك الشياطين الحمر.

وقدم إمام عاشور أداءا مميزا في المباراة أمام بلجيكا ليستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة.