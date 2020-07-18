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10 صور تبرز أناقة جلابيب عبدالله الرويشد في عيد ميلاده

السبت 18/يوليه/2020 - 08:46 م
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 18 يوليو، عيد ميلاد عبد الله الرويشد الـ 59، الفنان الذي قدم العديد من الأعمال الغنائية التى ظلت محفورة فى وجدان المستمع والمشاهد العربيين.


يتميز الفنان عبد الله الرويشد بمجموعة من الجلابيب الخليجية الأنيقة، حيث اللون الأبيض والأسود والرمادي، وهي تعتبر الزي الرسمي لرجال الخليج، كما يميل الرجل العربي بشكل عام لارتداء الجلابيب البيضاء.


كما اعتاد على ارتداء الغترة والعقال في كل ظهور له.


ومع قرب عيد الأضحى المبارك من الممكن أن تستوحي الجلابية من الفنان عبد الله الرويشد.


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صور وأناقة عبد الله الرويشد بالجلابيب   ..
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد عبد الله الرويشد
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