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فن

فى عيد ميلاد عبد الله الرويشد.. عمره الحقيقي وعدد زيجاته

السبت 18/يوليه/2020 - 12:28 م
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان عبد الله الرويشد بعيد ميلاده الـ 59، والذي قدم العديد من الأعمال الغنائية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

ولد عبد الله الرويشد في 18 يوليو عام 1961 في محافظة حولي في الكويت بدأ عشقه للغناء منذ عمر الثالثة عشر، حيث كان يشارك في الحفلات المدرسية، وأحب آلة العود بشدة وكان يستخدم آلة أخيه الملحن محمد الرويشد ليتمرن على العزف عليها.


يتميز عبد الله الرويشد بقدرته على غناء العديد من الألوان الغنائية منها الشعبي والسامري الخليجي والرومنسي والمواويل، وقد شكَّل ثنائياتٍ ناجحة مع فنانين من أمثال راشد الخضر وخالد الشيخ بالإضافة إلى الشاعر علي مساعد والذي كان من أسباب نجاح أغلب أغاني الرويشد الأخيرة منذ "يخون الورد" عام 1997.


تزوج عبد الله الرويشد وهو في الثامنة عشر من عمره وله عدة أولاد منهم ابنه خالد الذي دخل عالم الفن والغناء مثله.

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