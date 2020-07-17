كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات تويتر، بعد تداول عددا من أغانيه بين رواد السوشيال ميديا.
يتميز الفنان عمرو دياب عند الظهور بأنه يخطف الأنظار بملابسه الأنيقة، التي تظهر لياقته البدنيه.
كما يطل عمرو دياب في حفلاته بمجموعة من الملابس بين الكلاسيكي والكاجوال، كما أنه يفضل الألوان الأسود والأبيض، والقمصان المنقوشة.
ويذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".