كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب





يتميز الفنان عمرو دياب عند الظهور بأنه يخطف الأنظار بملابسه الأنيقة، التي تظهر لياقته البدنيه.





كما يطل عمرو دياب في حفلاته بمجموعة من الملابس بين الكلاسيكي والكاجوال، كما أنه يفضل الألوان الأسود والأبيض، والقمصان المنقوشة.





ويذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".



اقرأ ايضًا: في عيد ميلاده الـ41.. 15 صورة تكشف لياقة أحمد صلاح حسني البدنية

وإليكم صور عمرو دياب ..