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فن

وورد ميوزك اورد تشارك عمرو دياب الاحتفال بمرور 20 عاما على طرح تملي معاك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:05 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
شاركت الصفحة الرسمية لـ  world music awards النجم عمرو دياب بالاحتفال بمرور 20 عاما على طرح ألبومه " تملي معاك"، والذي صدر عام 2000.

وكتبت الصفحة باللغة الإنجليزية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" "اليوم عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عامًا على "تملى معاك".. أحد أكثر الألبومات العربية شعبية ونجاحًا فى كل العصور".

ونشر عمرو دياب، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"وهو يرتدي " بلوفر" الشهير الذي ظهر به في كليب "العالم الله"، وعلق قائلا: "20 سنة تملي معاك ". 

يشار إلى أن آخر ألبومات عمرو دياب هو "سهران" الذي طرح في فبراير 2020.

ويضم الألبوم 14 اغنية وهي جامدة بس، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، حلوة البدايات، روح، زي مانتي، مكانك في قلبي.

وورد ميوزك اورد تشارك عمرو دياب الاحتفال بمرور 20 عاما على طرح تملي معاك
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عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عاما على طرح ألبومه "تملي معاك"

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