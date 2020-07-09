عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عاما على طرح ألبومه "تملي معاك"

احتفل النجم عمرو دياب بمرور 20 عاما على طرح ألبومه تملي معاك، الذي طرح في صيف عام 2000 ومن إنتاج شركة عالم الفن.





ونشر عمرو دياب، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يرتدي "بلوفر" الشهير الذي ظهر به في كليب "العالم الله"، وعلق قائلا: "20 سنة تملي معاك".







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يشار إلى أن آخر ألبومات عمرو دياب هو "سهران" الذي طرح في فبراير 2020.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهي جامدة بس، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، حلوة البدايات، روح، زي مانتي، مكانك في قلبي.