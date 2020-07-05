نجوم ينعون رجاء الجداوي.. عمرو دياب وهند صبري وأحمد السعدني أبرزهم

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي توفيت اليوم، الأحد، "صدى البلد" رصد هؤلاء الفنانين.





نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشر عدة صور له معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتب كريم عبد العزيز: "وداعا رجاء الجداوى.. ربنا يرحمك ويغفر لك.. عمرها ما زعلت حد.. البقاء لله".

كما نعى الفنان أحمد السعدنى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





ونشر السعدنى صورة له معها وعلق قائلا: "الله يرحمك يا طيبة يا محترمة يا راقية يا جدعة يا حنينة يا ماما رجاء انتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون لا إله إلا الله".





ونعى الفنان عمرو دياب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والتى وافتها المنية منذ قليل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقال عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".





كما نعت الفنانة صبا مبارك الفنانة الراحلة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





ونشرت صبا مبارك صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتبت صبا: "إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا مش مصدقة وحزينة.. ومش عارفة حتى اكتب شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا اللي اشتغلو معاكي و جمهورك واللي حبوكي ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك #رجاء_الجداوي".





ونعت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي وافتها المنية فجر اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت دنيا قائلة: "يا رب ارحمها واغفر لها واعف عنها وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة الحكيمة الأنيقة الطيبة البشوشة وصفات كتير أوي جميلة الله يرحمك هتفضلي جوه قلوبنا بجمال روحك ونصايحك وخفة دمك وحبك واحترامك لكل زمايلك ولبلدك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة".





نعت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشرت عدة صور لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت حنان مطاوع صورة تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: "أحب وأغلى الناس، قلبي موجوع بس أكيد في مكان أحسن، ربنا يصبر أميرة وكل أولادك اللي هما كتير قوي وأنا واحدة منهم، ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي".





كما نعى الفنان ماجد المصرى، الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





ونشر ماجد المصري، صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق ماجد المصرى قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة القديرة (رجاء الجداوي) برجاء الدعاء وقرأه الفاتحه".







نعى الفنان عمرو سعد الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشر عدة صور لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتب عمرو سعد: "وداعا رجاء الجداوي وإلى مكان ومكانة أحسن إن شاء الله على قد طيبتك وإنسانيتك مع كل الناس #رجاء_الجداوي".





كما نعت الفنانة هند صبرى، الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشرت عدة صور لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلقت هند صبري على الصور قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماذا أكتب يا جوجة؟ الكلمات والمعاني تعجز عن وصف ما أشعر به أو الحزن الذي يملأ قلبي.. كان لي الشرف أن أكون قريبة منك لسنوات طويلة تربعتِ فيها في قلبي مع الأعزاء.. بطيبتك النادرة وروحك اللطيفة المجاملة الخيرة الكريمة التي لمست كل الناس".





وأضافت: "من لا يعرفك قبل من عرفك.. كنتِ لي على مدار الصداقة والسنين أمانا وأمومة وحبا خالصا.. آخر مكالمة بيننا كنتِ خائفة على الناس من خبر مرضك.. طوال عمري لم أجد روحا بهذا الجمال و بهذه الأناقة. صبر الله أميرة وروضة حبايبك على فراقك.. ويصبرني ويصبر كل اللي بيحبوكي.. وداعا يا جوجة.. في جنة الخلد بإذن الله مع زوجك الحبيب.. سأفتقدك.#رجاء_الجداوي".





ونعت الفنانة هبة مجدي الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عدة صور لها معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ونشرت هبة مجدي صورتها مع الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت قائلة: "وداعًا الفنانة والإنسانة الرائعة "رجاء الجداوي" ربنا يرحمها و في الجنة يارب".





يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم، الأحد.









وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".





عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.





تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.



