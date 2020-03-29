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فن

بسبب خلافات .. كورتني كارداشيان تنسحب من مسلسل keeping up with kardshians

الأحد 29/مارس/2020 - 11:07 ص
كورتني كارداشيان
كورتني كارداشيان
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شروق ابراهيم
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن انسحابها من مسلسل Keeping up with kardshians، من خلال اجابتها على احد تغريدات متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وكشفت حلقات من الموسم الـ 18 من مسلسل  Keeping up with kardshians عن وجود خلافات بين كورتني وشقيقتها كيم وكلوي كارداشيان، غير ذلك ان كورتني اصبح لديها مشاريع اكثر اهمية عن المسلسل الواقعي الذي يرصد تفاصيل في حياة نجمات عائلة كارداشيان.

يركز مسلسل Keeping up with kardshians على الأخوات كورتني ، كيم ، والدتهما كريس كارداشيان وأخواتهن الغير شقيقات كيندال وكايلي جينر.  كما يضم والدهم المتحول جنسيًا كاتلين جينر ، والأخ روب كارداشيان.

 وهناك أيضًا ظهور احباء الكارداشيانز ، بما في ذلك حبيب كورتني السابق سكوت ديسك وزوج كيم الحالي كانييه ويست وزوج كلوي السابق وخطيبة روب السابقة بلاك شاينا.

تلقى مواكبة كارداشيان مراجعات نقدية سيئة للغاية منذ العرض الأول غالبًا ما يتم انتقاده بسبب درجة التركيز العالية على مفهوم "حياة الشهرة وكونك مشهور" لاحظ العديد من النقاد أيضًا افتقار العرض إلى الذكاء وقصة البرنامج السخيفة ولكن مع ذلك ، فقد اعترف بعض النقاد بسلسلة الواقع على أنها "ممتعة" وأعترفو بنجاح العائلة.  على الرغم من المراجعات السلبية ، إلا أن البرنامج حصل على نسبة مشاهدة عالية ، وأصبح أحد أكثر برامج الشبكة نجاحًا وفاز بالعديد من الجوائز.

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