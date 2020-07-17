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فن

بعد تداول أبرز أغانيه.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر".

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كان الفنان نادر حمدي،  نشر صورة جمعته مع المطرب عمرو دياب من إحدى حفلاته عبر حسابه على "انستجرام".

وعلق عليها: "إنسان رمز الاجتهاد والإخلاص في العمل بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كده".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".
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