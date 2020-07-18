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رئيس الوطنية للانتخابات: مصر تسير بخطى تنموية مُتسارعة.. وتنتصر دائمًا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:59 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن التنمية فى مصر تسير بخطى مُتسارعة لم يرها من قبل فى مناحٍ عديدة سواء فى الطرق أو الاقتصاد.

مضيفًا أن "مصر تقابل تحديات كبيرة فى الخارج كسد النهضة وليبيا، وفى الداخل، لكن مصر تنتصر دائمًا لوجود تخطيط ناجح، وقيادة سياسية ناجحة تعمل لصالح الشعب المصرى.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ أول يوم وهى هيئة مستقلة، ولا يوجد لأى جهة تنفيذية سلطان عليها، ولا يتدخل أياً من كان فى عمل الهيئة، موضحًا أن الدولة تحترم القضاء وتقدسه، لأنه سلطة من سلطات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم لعدم التعارض مع مواعيد الامتحانات داخل المدارس.

وأشار إلى أن القاضى يحق له أن يساعد ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع لجنة الاحتياجات الخاصة، كما تم الاتفاق مع إحدى الصحف لتصميم ورقة اقتراع بنظام بريل لمساعدة ذوى الإعاقة فى الانتخابات.
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