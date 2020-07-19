AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجدة الطفل بالأمومة والطفولة: حوادث تعذيب الآباء لأطفالهم تكررت كثيرا مؤخرا

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:07 ص
تعذيب الآباء لأطفالهم
تعذيب الآباء لأطفالهم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بمجلس الأمومة والطفولة، إن واقعة تعدى أب على ابنته التى لم تتجاوز 4 شهور و8 أيام، بالضرب المبرح، نظرًا لعدم رغبته فى إنجاب زوجته لفتيات، تكررت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن يعملون على نجدة الجناة وتقديم الدعم الصحى والنفسى لهما.

وأكد "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنهم توصلوا إلى واقعة الطفلة "مكة"، التي تعرضت لضرب شديد من والدها، عبر مواقع السوشيال ميديا عقب كتابة أم الطفلة لتفاصيل الواقعة الخميس الماضى.

وتابع: "تواصلنا مع الأم وعلمنا أنها من محافظة كفر الشيخ ولكنها مقيمة مع زوجها بمنطقة المرج وعقب تحرير الأم محضرًا حمل رقم  12984 ".

ولفت إلى أن تقرير الكشف الطبى على الطفلة الذى تم بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمنطقة المرج، أثبت تعرضها لكدمات فى الوجه، وتابع:"وعضة فى الكتف الأيسر وكسر فى منتصف الساق اليمنى وكسر فى القدم اليسرى"، 

ولفت "عثمان"، إلى أن الجانى مازال متعلق بالموروث القديم المتعلق بإنجاب الولد، ولذلك تزوج مرتين قبل زوجته الحالية من أجل ذلك، وهو السبب وراء اعتداءه على الطفلة، وتابع: "الأم أكدت أنه منذ إنجابها الطفلة وهى تتعرض للضرب على يد زوجها"، مشيرًا إلى أن الأم عندما اعترضت على ذلك أجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

من جانبه علق محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، قائلًا: "وزير التضامن وجهت بسرعة تقديم الدعم الطبى والنفسى للأم وأبنتها إلى جانب صرف مساعدة مادية لمدة عام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير خط نجدة الطفل: والد الثلاث فتيات خطفهن.. وعملية الختان أجريت في منزل.. فيديو

مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد

النيابة العامة: حبس والد الطفلة مكة لشروعه فى قتلها وإجبار والدتها على توقيع مستندات

ترشيحاتنا

ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

مدحت العدل عن هجوم عفاف مصطفى على عبد الرحمن أبو زهرة: عايزة تتشهر

أخبار الرياضة.. لاعب بيراميدز يعلن التمرد من أجل الأهلي.. والكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان البلد المستضيف لـ أبطال إفريقيا

صندوق الاسكان الاجتماعي: طرح كراسات الإسكان المتوسط غدا.. والمتداولة حاليا غير صحيحة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة