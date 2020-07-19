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خبيرة تغذية تحذر: الريجيم الكيميائي خطر على الصحة

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعانى الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن وهو ما يجعلهم يلجأون إلى عمل الريجيم الكيميائي ويعتمد على تناول نوع واحد من الطعام ولا يعلمون مدى خطورته على صحة الإنسان.


حذرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ من اتباع الريجيم الكيميائي؛ موضحة أنه يؤثر على القلب ويصيب الجسم ببعض الأمراض المزمنة.


الريجيم الكيميائي، هو واحد من أخطر الحميات المتبعة، ويتضمن تناول نوع واحد فقط من العناصر الغذائية، ويكون بالشكل التالي:

١) تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات فقط كالأرز أو الخبز.
٢) تناول الأطعمة الغنية بالبروتين فقط كالبيض.
٣) تناول الأطعمة الغنية بالدهون فقط كاللحوم


ومن أبرز أضراره التأثير على الكبد والكلى من ناحية الوظائف وإصابتهما بالقصور أو ظهور الحصى، وفقدان كبير للشعر، إضافة إلى الشعور بتعب وإرهاق كبير ناجم عن نقص الفيتامينات والمعادن.

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