الأرصاد: منخفض موسمي جديد يضرب البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة رطب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الأثنين، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





أما على حافظات الصعيد يبقي الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتظل نسب الرطوبة علي القاهرة مرتفعة تصل إلي 85%،وعلي الصعيد 35%.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الاحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين، علي مدن ومحافظات مصر، كالتالي:





القاهرة 35/24

الاسكندرية 30/24

بورسعيد 30/24

الاسماعيلية 36/21

رفح 30/22

طابا 37/28

شرم الشيخ40/29

بني سويف 37/24

قنا 41/26

الوادي الجديد 41/25

حلايب 36/20

رأس حدربة 38/29