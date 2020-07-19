رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مستشفى الطوارئ وأعمال الرصف.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، كلية الثروة السمكية والمصنع التعليمي لتصنيع وحفظ وتعليب الأسماك، والمصنع التعليمي لصناعة الأعلاف وحوض الاستزراع السمكي.





رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومصطفى رزق، أمين عام الجامعة.





كما تفقد العديد من المباني والمنشآت والمسطحات الخضراء وسير العمل في أعمال بناء مستشفى الطوارئ ورصف وتجميل الطريق الدائري بالحرم الجامعي والتي تعتبر المرحلة الأخيرة من الرصف داخل حرم الجامعة وهذا الطريق الدائري يشمل محيط الجامعة بجوار السور.



وصرح رئيس الجامعة عقب الجولة التفقدية إن إدارة الجامعة استثمرت فترة امتحانات الطلاب لإضافة بعض البنود المؤجلة لبرنامج خطة الصيانة والتحديث والتطوير في الجامعة طبقا للخطة الزمنية المحددة.





وأكد دسوقي أن الخطة تستهدف ضمان سيولة حركة داخل الحرم الجامعي ومنع التكدس المرورى في حركة السيارات والمارة من خلال تنظيم وتعديل خطوط سير المداخل والمخارج وتوفير أماكن انتظار السيارات.





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