مليار جنيه لدعم 37 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في القليوبية

أكد المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أن الجهاز نجح في ضخ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة خلال الـ6 سنوات الماضية لدعم 37 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.









وأشار الى أن الجهاز منذ بداية نشاطه بالقليوبية إبان عام 1992 استطاع تقديم تمويلات للمشروعات بلغت مليارًا و800 مليون جنيه، بالإضافة إلى 183 مليونًا لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أي ما يقارب 2 مليار جنيه.





جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة نائب رئيس الجهاز يرافقه الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمهندس إيهاب عبد العزيز مدير المنطقة الأولى بالقطاع المركزي للمكاتب الإقليمية حيث التقى الوفد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.





وأضاف شاش أن المباحثات مع اللواء الهجان تناولت وضع تصور لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة من خلال تبني عدد من المشروعات المعاصرة والابتكارية للشباب بالتعاون مع جامعة بنها والمحافظة والجهاز وهيئة الاستثمار لاستغلال المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا مع وضع خطة للنهوض بمنطقتي الصفا والشروق الصناعيتين لدعم الصناعة بهما وتحويلهما لإنتاج منتجات تحد من الاستيراد وتشجع على التصدير حسب تخصص كل منطقة.





وأوضح الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز أن المباحثات تناولت أيضا تطوير منطقة العكرشة الصناعية العشوائية وتحويلها من قطاع غير رسمي إلى رسمي.





وكذا وضع آلية لتطوير سوق الجملة للخضار والفاكهة ببنها بما يتناسب وتحويلها لسوق حضاري مناسب بجانب وضع تصور لمشروع دعم عربات المأكولات في شارع 306 مشروع تطوير كورنيش النيل ببنها.