AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:17 م
قطع المياه عن القناطر
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية غدا الإثنين وذلك من الساعة العاشرة مساء غد وحتي الساعة الرابعة فجر الثلاثاء لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نظرا لارتفاع نسبة العكارة.


وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.


وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.


فيما دعا المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.


وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد أعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن قرية أبو الغيط لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه لـ 7 ساعات عن القناطر الخيرية لأعمال التطهير .. غدا

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن بنها 8 ساعات

قطع المياه 4 ساعات عن أبو الغيط بالقناطر بسبب أعمال الصيانة

ترشيحاتنا

منع ذكر الخطيب في قناة الزمالك.. 4 تصريحات مثيرة للجدل من مرتضى منصور

بعد العيد .. شاهد التربية التعليم تكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

رضا عبد العال يكشف الفارق بين فايلر وكارتيرون

يقع فيه الكثيرون .. مستشار المفتي يصحح اعتقادا خاطئا عن صلاة الاستخارة

قبل التوقيع لـ الزمالك .. حمزة المثلوثي يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جذاب.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

بفستان بطيخي .. لارا اسكندر بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير