غدا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية غدا الإثنين وذلك من الساعة العاشرة مساء غد وحتي الساعة الرابعة فجر الثلاثاء لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نظرا لارتفاع نسبة العكارة.









وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.









وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.









فيما دعا المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.









وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد أعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن قرية أبو الغيط لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة.