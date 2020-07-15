قطع المياه عن مدينة طوخ بسبب عطل فى الخط الرئيسى



يذكر أن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية كان قد تفقد بوابات التعقيم الذاتي التي نفذت بمعرفة ورش الشركة لتركيبها على الأفرع الرئيسية بالشركة على مستوى المحافظة ومقر الشركة الرئيسي بمدينة بنها.



ووجه مجاهد بضرورة توزيع تلك البوابات علي كافة المقرات الإدارية ودواوين الفروع ومراكز خدمة العملاء وشدد علي ضرورة الالتزام بضوابط التعقيم والتباعد بين العاملين بالمكاتب الإدارية ومراكز خدمة العملاء والالتزام بالمسافات الآمنة كما أكد علي ضرورة توفير مهمات الوقاية والتعقيم بصفة دائمة والإلتزام بتعليمات الوقاية بكافة مواقع الشركة.



وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المدينة خلال فترة الانقطاع.