سلوفاكيا تستأنف حماية أجوائها بمقاتلات إف-16 بعد سنوات من الاعتماد على الحلفاء

تستعد القوات الجوية السلوفاكية لاستئناف مهام حماية المجال الجوي للبلاد بقواتها الذاتية خلال الأيام المقبلة، باستخدام مقاتلات إف-16 بلوك 70 أمريكية الصنع.

وأعلن الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني ذلك خلال اجتماع الليلة الماضية لقيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، حسبما نقلت موقع ميليتارني المتخصص في الشئون العسكرية والدفاعية .

وشدد بيليجريني على أن عضوية حلف شمال الأطلسي لا تعفي أي دولة من مسؤولية الدفاع عن أراضيها، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن تحديث القوات المسلحة مع تدريب الكوادر المؤهلة.

وقال الرئيس السلوفاكي: "لذلك، أرحب بقرار القوات الجوية تولي مسئولية حماية المجال الجوي خلال الأيام المقبلة باستخدام مقاتلات إف-16 التابعة لنا".

ومن المقرر أن تتولى القوات الجوية السلوفاكية مهام مراقبة المجال الجوي، التي اضطلعت بها قوات حليفة في حلف شمال الأطلسي منذ إحالة مقاتلات ميج-29 السلوفاكية إلى التقاعد في أغسطس 2022.

وساهمت مقاتلات من القوات الجوية التشيكية والبولندية والمجرية في حماية المجال الجوي لسلوفاكيا خلال الفترة الماضية.

وفي ديسمبر 2018، وقعت سلوفاكيا اتفاقيات مع الولايات المتحدة لشراء 14 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك 70، عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار يورو.

وشملت الصفقة 12 مقاتلة بمقعد واحد من طراز إف-16 سي، ومقاتلتين بمقعدين من طراز إف-16 دي، إلى جانب الأسلحة والدعم اللوجستي وتدريب أطقم الطيران والعاملين على الأرض.

وفي مايو الماضي، أفادت تقارير بأن سلوفاكيا تعتزم نشر مقاتلات إف-16 التابعة لها للمشاركة في دوريات جوية فوق دول البلطيق، ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي لحماية أجواء المنطقة، في أواخر عام 2027.

وفي أغسطس الماضي، نفذ طيارون سلوفاكيون على متن مقاتلات إف-16 أول عملية تزود بالوقود جوًا فوق الأراضي السلوفاكية، باستخدام طائرة إيرباص إيه 330 إم آر تي تي الفرنسية المخصصة للتزود بالوقود في الجو.