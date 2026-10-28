قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين
حتى 12 يناير 2027.. «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية
منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو
حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية
وزارة النقل اليمنية تحذر من سلامة الطيران المدني بعد قصف ميليشيا الحوثي لمطار عدن
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلا
خلال يومين.. تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي
تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي يحذر من قفزة في أسعار الطاقة والسلع العالمية خلال 2026 بسبب حرب الشرق الأوسط

البنك الدولي
البنك الدولي
القسم الخارجي

تشتغل المخاوف بشأن تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة وتراجع إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بما يهدد بتغذية الضغوط التضخمية وزيادة الأعباء على الاقتصادات المستوردة للوقود والمواد الخام.

ووفقًا للتقديرات المنقولة عن البنك الدولي، يُتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة العالمية بنسبة 32% خلال عام 2026، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مدفوعة بتداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الإمدادات والأسواق الدولية.

وتشير التقديرات ذاتها إلى احتمال انخفاض المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2% خلال العام الجاري، في أكبر تراجع من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي عام 2020. ويعكس هذا الانخفاض حجم المخاطر التي تواجه سوق النفط، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن انتظام الإمدادات وقدرة المنتجين على تعويض الكميات المتأثرة بالاضطرابات.

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة وحده، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأولية عالميًا بنسبة 23% خلال 2026، نتيجة الصدمات التي تتعرض لها الأسواق. 

وقد تنعكس هذه الزيادة على تكاليف الصناعة والزراعة والنقل، فضلًا عن أسعار الغذاء والمنتجات النهائية، بما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين والشركات والحكومات.

وفي المقابل، تتوقع التقديرات تراجع أسعار السلع الأولية بنسبة 7% خلال عام 2027، إلا أن تحقق هذا المسار يظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، واستعادة استقرار تدفقات الطاقة، وانحسار اضطرابات التجارة العالمية.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة، التي قد تواجه ارتفاعًا في فاتورة الواردات وضغوطًا على ميزان المدفوعات وأسعار الصرف، إلى جانب تحديات احتواء التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.

وتؤكد التطورات أن مسار أسعار الطاقة والسلع خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بمدة الصراع وحجم الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والإمدادات، ما يجعل استقرار الأسواق العالمية رهينًا بمدى احتواء الأزمة وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

البنك الدولي اليمن الشرق الاوسط ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: التشيك شريك أمني موثوق للولايات المتحدة

ضربة إسرائيلية ضد إيران

يسرائيل هيوم: توجيه ضربة لإيران لا يرتبط بنتائج الانتخابات أو هوية الحكومة المقبلة

المتسابقون وأعضاء السفارة وهيئة التدريس

السفارة الصينية بالقاهرة تقيم حفل توزيع جوائز مسابقة "البحث عن سفراء الثقافة الشباب بين مصر والصين"

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد