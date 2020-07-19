محافظ القليوبية : إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة 94 حالة تعدى بمساحة 23640 م2 على مدى الأيام الماضية وذلك منذ انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.





واشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال الموجة الـ 16 والتي بدأت لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأضاف المحافظ أن من بين هذه الحالات تنفيذ 21 حالة تعدى على حرم النيل والمجارى المائية بمساحة 4000 متر مربع تمثلت في قاعات أفراح وكافتيريات ومبان خرسانية.





كما تم إزالة 13 حالة على الأراضي الزراعية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب على مساحة 1415 متر مربع و17 حالة بدون ترخيص على مساحة 6800 متر مربع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





وتابع أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة موضحا أن الموجة الـ ١٦ تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.