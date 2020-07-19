AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية : إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة 94 حالة تعدى بمساحة 23640 م2 على مدى الأيام الماضية وذلك منذ انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

واشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال الموجة الـ 16 والتي بدأت لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن من بين هذه الحالات تنفيذ 21 حالة تعدى على حرم النيل والمجارى المائية بمساحة 4000 متر مربع تمثلت في قاعات أفراح وكافتيريات ومبان خرسانية.

 كما تم إزالة 13 حالة على الأراضي الزراعية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب على مساحة 1415 متر مربع و17 حالة بدون ترخيص على مساحة 6800 متر مربع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

وتابع أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة موضحا أن الموجة الـ ١٦ تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام الموجة 16.. إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو حماد

إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الحسينية

إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

تنبيه عاجل من التعليم لكنترولات الثانوية العامة بشأن "الإجابات المتطابقة"

متصدقوش يا جماعة.. شوبير يعلن قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منع ذكر الخطيب في قناة الزمالك.. 4 تصريحات مثيرة للجدل من مرتضى منصور

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جذاب.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

بفستان بطيخي .. لارا اسكندر بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير