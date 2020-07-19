رسميا.. إفلاس شركة BBS لـ الجنوط الرياضية في ألمانيا

وقعت العديد من الشركات حول العالم في مأزق الإفلاس مؤخرا بسبب الأزمات التى تعرضت لها بسبب انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، ومن بين هذه الشركات ، جائت شركة BBS الشهيرة لصناعة الجنوط الاسبور





وأوضحت تقارير مؤخرا ان شركة BBS الشهيرة لصناعة الجنوط الاسبور الانجليزيه ، قد اعلنت افلاسها رسميا ولكن فى دولة المنيا فقط وليست عالميا .





وتعد الشركة الانجليزية BBS ، هى الرائدة في مجال صناعة وإنتاج جنوط السيارات ، على مدار 40 عاما ، حيث تتميز منتجات BBS بادائها العالي واشكالها الانيقة والقوية والتي تعطي انطباعا رياضيا للسيارات الي تستخدمها.





كما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية ، انه سيظل عام 2020، صعبا على كبرى الشركات فى العالم، والتداعيات المالية الناجمة عن الفيروس التاجى، طالت الجميع، وكأنها حيوان مفترس يلتهم كل ما يوجد أمامه، أشبه بتنين يبخ ناره الحارقة على الجميع.





وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية ، ان الفيروس التاجى، تسبب فى خسارة الآلاف من الموظفين والعمال فى شركات السيارات وظائفهم، وأعلنت شركات إفلاسها مثل شركة "هيرتز"، وكشفت عن ديونها التى قدرت بملايين الدولارات، وخسرت شركات السيارات مليارات الدولارات خلال الأشهر الـ6 الماضية.





والجدير بالذكر أن إعلان الشركة افلاسها ليس للمرة الاولى ولكن هى المرة الثالثة ، حيث تعرضت فى 2007، وتم شراؤها من شركة بلجيكية، وفى 2015، أفلست وانتقلت ملكيتها إلى شركة فى كوريا الجنوبية، لتسجل اليوم، إفلاسها للمرة الثالثة فى 2020 .