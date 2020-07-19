محافظ القليوبية يبحث سبب مصدر تسرب المياه بميدان المؤسسة بشبرا

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لنفق المشاة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.





جاء ذلك بحضور مسؤولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحي، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وذلك لحل مشكلة تسريب المياه بنفق المشاة ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه المسربة.





والتقى المحافظ بالدكتور مجدي عبد العظيم استشاري بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية وتم التنسيق لأخذ مسحة من التربة من جانبي النفق بعرض الطريق الزراعي لمعرفة مصدر المياه وما إذا كانت جوفية أو مياه شرب أو صرف صحي وبناء عليه سيتم تحديد أنسب طرق علاج المشكلة سواء عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.





ووجه المحافظ بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل والعمل بروح الجماعة لحل هذه المشكلة الخطيرة التي تتعلق بتهديد أرواح المواطنين وتحتاج إلى التدخل الفوري والعاجل وعدم الانتظار إلى عقد اجتماعات أو إجراءات روتينية مطالبا بسرعة الانتهاء من أخذ الجسات والتوصل إلى النتائج الفنية للبدء في علاج المشكلة في أقرب وقت ممكن.





وبناء على شكوى عدد من المواطنين تفقد المحافظ خلال جولته بحي غرب شبرا الخيمة منطقة ميت نما حيث شكى المواطنون من انتشار القمامة بطول ترعة ميت نما وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب بإزالة التراكمات الموجودة كما تم التنسيق مع مديرية الري لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة أي تعديات على الترعة والتنسيق مع المرور لإزالة أي سيارات مخالفة ومنع الانتظار المخالف وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبري مشاة كفر شبين بمدينة شبين القناطر بتكلفة 5 ملايين جنيه ويقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويعمل الكوبري على نقل حركة المواطنين من أعلى السكة الحديد حماية لأرواحهم حيث يتطلب هذا المكان وجود هذا الكوبري لمنع تعرض المواطنين للحوادث لمرورهم من فتحات غير شرعية تم غلقها.

وتفقد المحافظ أعمال تنفيذ الكوبري وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المدنية للكوبري والانتهاء منه في وقت قياسي نظرا لحاجة المواطنين إليه مشيرا إلى أن هذا الكوبري بعد إنشائه سيرفع العبء عن كاهل المواطنين القاطنين بتلك المنطقه.