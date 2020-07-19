مفتى الجمهورية: أتشرف بالانتماء للأزهر وهو تاج أحمله أينما ذهبت

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بكلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول الأزهر، وقال "اسمحلي أن اقتبس بأن الأزهر هو الهرم الأول لمصر، ونحن في حرص شديد أن يكون هرما راسخا ثابتا فهو قوة مصر الحقيقية في الداخل والخارج ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف، وهو تاج أحمله وافتخر أينما ذهبت، ولا يمكن أن يشكك أحد فينا، والإطار القانوني له أمر آخر، فنحن في هذا المشروع ضمناه ما هو واقع بالفعل ونمارس ما كل موجود في هذا المشروع نمارسه فعلا الآن ، كل مراكز التدريب والبحثية وفقا للائحة المعتمدة المنشورة في الوقائع المصرية عام 2007".





وأكد أن دار الإفتاء المصرية نمت ووجدت في حضن القضاء ووزارة العدل وهناك علاقة وطيدة في احكام الإعدام بين الإفتاء والعدل، ودعني أصارحك أنه عندما تحال إلي الأوراق نحتكم إلى الشريعة والدين وليس غيرهما حيث يتم إبداء الرأي الشرعي المأخوذ من الدين، وعندما نقول أن هيئة الإفتاء هيئة ذات طابع ديني هو أمر واقعي وحقيقي، وهذه القضايا مأخوذة من صلب الدين.





جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي تنص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.





وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب حول تأسيس الفتوي الشرعية تأسيسا علميا، قال المفتي: هناك أرشيف فتاوي من عام 1895 محفوظة في دار الوثائق فالفتاوى لست قاصرة على الافراد والمؤسسات وهذا يمثل قوة تحسب لدار الإفتاء المصرية.



