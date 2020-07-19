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ملفات

الداخلية في أسبوع.. ضبط 26 مقهى مخالفا لمواعيد الغلق.. وحملات الأمن العام تضبط 917 قطعة سلاح ناري و6 تشكيلات عصابية ..فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:29 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
الداخلية تشن حملات مكبرة خلال أسبوع تسفر عن:
ضبط 6812 قضية تموينية متنوعة
ضبط 14609 سائق نقل جماعي لم يلتزموا بارتداء الكمامات
ضبط 323 متهما في مداهمة للبؤر الخطرة 
ضبط 1066 قضية اتجار فى المواد المخدرة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 6812 قضية تموينية متنوعة، وضبط 26 قضية لمقاهٍ مخالفة قرار الغلق، وغلق 2136 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 14609 سائقي نقل جماعي، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 554 شخصا بإجمالى 542 مبنى.

وفى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 323 متهما.

وضبط بحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية، و7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ 3547 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 439 قضية متنوعة أخرى، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط 917 قطعة سلاح نارى، أبرزها (1 رشاش– 90 بندقية آلية – 174 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة " – 39 مسدسا– 613 فردا محلى الصنع – 1458 طلقة مختلفة الأعيرة – 1325 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (3 بنادق مششخنة – 174 طلقة خرطوش – 3 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع) وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 3027 قرار إزالة (حالة تعد على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 25 مديرية أمن.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (456089) حكما قضائيا، حيث تم  1967 حكم جناية، و158863 حكم حبس، و229297 غرامة، و65962 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ، ضمت 17 متهمًا، ارتكبوا 24 حادث سرقة متنوعا، وضبط 156 قضية أحداث، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 79 متهمًا.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 25 قضية بإجمالى 27 متهما، بمضبوطات بلغت 940 كيلو جراما.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1066 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1179 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (66,983 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (6478,377 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (17,244 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (16,26 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (0,620 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (0,773 كيلو جرام)، و(20022) قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
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